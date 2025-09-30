Capítulo 404 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: Gema será la nueva encargada de la tienda mientras Isabel se presenta en la fábrica

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Isabel ha descubierto que su prometido le está ocultando algo. Tras ver una foto de Gabriel en el periódico junto a los De la Reina, la joven ha intentado aclarar la situación hablando con el personal de la fábrica, pero se ha quedado con aún más dudas.

Gabriel se ha puesto muy nervioso al enterarse que “una mujer estaba buscando a su novio Dámaso” en la colonia. Si Isabel desvela detalles de su vida en Paris, todo su esfuerzo en hundir a Damián y su familia habrá sido en vano.

Mientras tanto, Digna se prepara para la lectura del testamento de don Pedro. Ha compartido con sus hijos lo que le ha contado Damián sobre que don Pedro es el verdadero responsable de la muerte de Jesús, y los tres están muy tensos. Temen que su difunto marido haya dejado por escrito que fue ella la responsable.

Por su parte, Marta ha comunicado a Tasio que necesita apartarse de su cargo en la empresa. Su dolor por la marcha de Fina ha salido de control y ha perjudicado el lanzamiento del nuevo perfume, que hasta ahora ha sido un fracaso. Sin embargo, lo tiene muy claro quién debe sustituirla: Carmen.

Y Carmen quiere que sea Gema quien la sustituya y quien se convierta en la nueva encargada de la tienda. ¡La joven no puede creerse que sea ella la elegida!

En la casa De la Reina, Begoña ha comentado con Manuela que no se siente muy bien. Está mareada y no le ha sentado bien el desayuno...¿estará enferma o puede ser algo más?

