Resumen

Capítulo 404 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: Gema será la nueva encargada de la tienda mientras Isabel se presenta en la fábrica

Las cosas se ponen tensas en la colonia con la llegada de la ex secretaria de la fábrica.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Isabel ha descubierto que su prometido le está ocultando algo. Tras ver una foto de Gabriel en el periódico junto a los De la Reina, la joven ha intentado aclarar la situación hablando con el personal de la fábrica, pero se ha quedado con aún más dudas.

Gabriel se ha puesto muy nervioso al enterarse que “una mujer estaba buscando a su novio Dámaso” en la colonia. Si Isabel desvela detalles de su vida en Paris, todo su esfuerzo en hundir a Damián y su familia habrá sido en vano.

Mientras tanto, Digna se prepara para la lectura del testamento de don Pedro. Ha compartido con sus hijos lo que le ha contado Damián sobre que don Pedro es el verdadero responsable de la muerte de Jesús, y los tres están muy tensos. Temen que su difunto marido haya dejado por escrito que fue ella la responsable.

Por su parte, Marta ha comunicado a Tasio que necesita apartarse de su cargo en la empresa. Su dolor por la marcha de Fina ha salido de control y ha perjudicado el lanzamiento del nuevo perfume, que hasta ahora ha sido un fracaso. Sin embargo, lo tiene muy claro quién debe sustituirla: Carmen.

Y Carmen quiere que sea Gema quien la sustituya y quien se convierta en la nueva encargada de la tienda. ¡La joven no puede creerse que sea ella la elegida!

En la casa De la Reina, Begoña ha comentado con Manuela que no se siente muy bien. Está mareada y no le ha sentado bien el desayuno...¿estará enferma o puede ser algo más?

Vuelve a ver este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad

Capítulo 404 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: Gema será la nueva encargada de la tienda mientras Isabel se presenta en la fábrica

Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Isabel está en la fábrica, ¿descubrirá quién es en realidad?

"Lárgate de la fábrica": Isabel se presenta en la colonia buscando a Dámaso, pero se reencuentra con… ¡Gema!
Claudia intenta que Gaspar recapacite en su decisión de dejar la cantina: "Tú eres el alma de la colonia"
Sonsoles Ónega, tras descubrir que Las hijas de la criada se estrenará el día de su cumpleaños: "Me hace mucha ilusión"
Marta, al límite, le comunica a Tasio que necesita dejar sus funciones en la fábrica temporalmente: "He tocado fondo"
El pasado vuelve para castigar a Ferit: no ha podido salvar a su padre como lo salvó a él

Esta noche, en Renacer: la tensión sexual entre Bahar y Evren explota en el pasillo

