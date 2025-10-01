“Eres la mejor amiga que podría tener”: Çagla sorprende a Bahar con una fiesta de cumpleaños a la que Timur decide acudir

Çagla ha querido sorprender a Bahar por su cumpleaños y la ha engañado para llevarla a una gran fiesta a la que han acudido sus seres queridos. Después del secuestro y la ruptura con Evren, sabe que le vendría bien distraerse.

“Eres la mejor amiga que una persona podría tener”: le ha dicho Bahar a Çagla en cuanto ha visto toda la sorpresa que le ha organizado. Aunque con lo que ella no contaba era con encontrarse allí con su exmarido.

Timur no ha querido perderse esta ocasión tan especial y ha querido regalarle a Bahar un salero con un significado muy importante. Parece que el doctor sigue sin perder la esperanza de recuperar la familia que un día formaron.

A pesar de los intentos de Timur y de que su mensaje ha desestabilizado en cierta manera a Bahar, ella sigue pensando en Evren. Teme que pueda conocer a otra mujer, pero Çagla intenta hacerle ver que la sigue queriendo. ¿Volverán a estar juntos algún día?