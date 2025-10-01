Antena 3 LogoAntena3
Renacer 30 de septiembre

“Eres la mejor amiga que podría tener”: Çagla sorprende a Bahar con una fiesta de cumpleaños a la que Timur decide acudir

A la doctora le ha hecho mucha ilusión juntarse con sus seres queridos, aunque la presencia y el regalo de su exmarido la ha desestabilizado.

Patri Bea
Çagla ha querido sorprender a Bahar por su cumpleaños y la ha engañado para llevarla a una gran fiesta a la que han acudido sus seres queridos. Después del secuestro y la ruptura con Evren, sabe que le vendría bien distraerse.

“Eres la mejor amiga que una persona podría tener”: le ha dicho Bahar a Çagla en cuanto ha visto toda la sorpresa que le ha organizado. Aunque con lo que ella no contaba era con encontrarse allí con su exmarido.

Timur no ha querido perderse esta ocasión tan especial y ha querido regalarle a Bahar un salero con un significado muy importante. Parece que el doctor sigue sin perder la esperanza de recuperar la familia que un día formaron.

A pesar de los intentos de Timur y de que su mensaje ha desestabilizado en cierta manera a Bahar, ella sigue pensando en Evren. Teme que pueda conocer a otra mujer, pero Çagla intenta hacerle ver que la sigue queriendo. ¿Volverán a estar juntos algún día?

¿Un nuevo amor para Evren? Naz va a por todas y le pide una cita

¡Se olvidan de todo por un segundo! El abrazo que demuestra que el amor de Bahar y Evren sigue vivo

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos
Renacer 30 de septiembre

“No le importo a nadie”: Bahar consuela a una Umay rota por la presión y el miedo al futuro
Renacer 30 de septiembre

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad
Avance

La joven descubre la verdadera identidad de su prometido: no se llama Dámaso y es un De la Reina.

Capítulo 404 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: Gema será la nueva encargada de la tienda mientras Isabel se presenta en la fábrica
Resumen

Las cosas se ponen tensas en la colonia con la llegada de la ex secretaria de la fábrica.

Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Isabel está en la fábrica, ¿descubrirá quién es en realidad?

“Lárgate de la fábrica”: Isabel se presenta en la colonia buscando a Dámaso, pero se reencuentra con… ¡Gema!

Claudia intenta que Gaspar recapacite en su decisión de dejar la cantina: “Tú eres el alma de la colonia”

