¿Por qué Evren ignora a Bahar?: Del beso soñado a la indiferencia más cruel en su desolador reencuentro

El momento ha llegado. Evren ha vuelto al hospital Peran. En la entrada, esperándolo, estaba Bahar. En su cabeza, la escena era perfecta: un abrazo seguido de un beso de amor y las palabras que tanto necesitaba oír. Por un instante, ha cerrado los ojos y ha soñado con la reconciliación.

Pero la realidad ha sido bastante dura. Evren ha entrado saludando a todos sus compañeros con sonrisas y cordialidad. Sin embargo, al llegar a ella, todo lo que ha salido de su boca ha sido “Bahar, ¿qué tal?”. Ni un abrazo, ni una pausa. Ha pasado por su lado como si fuera una desconocida más.

Completamente destrozada, Bahar se ha marchado a los vestuarios para llorar sin que nadie la viera. Luego, ha llamado a Cagla para desahogarse. "Apenas me ha mirado a la cara", le ha confesado rota, admitiendo a su pesar lo guapo que estaba con su nuevo look.

Mientras Bahar lloraba sin consuelo, Evren ya estaba marcando su territorio, enfrentándose a Timur en su primer encuentro. "Has vuelto a las trincheras", le ha dicho, dejando claro que es una nueva persona y todo el pasado ha quedado atrás. Ahora, solo le importa ser el mejor en el trabajo. Para Bahar, la esperanza de una reconciliación se ha hecho añicos en un solo segundo.