“No le importo a nadie”: Bahar consuela a una Umay rota por la presión y el miedo al futuro

La doctora ha dejado todo a un lado para darle apoyo incondicional a su hija y recordarle que nunca estará sola.

Patri Bea
Publicado:

Umay está pasando por una época complicada. Los constantes cambios en su familia, los problemas con Cem y la angustia por no saber qué hacer con su futuro han hecho estallar a la joven.

Su hermano y su padre creen que debe ir a la universidad, pero ella se niega a hacer el examen de acceso y ha acabado rompiendo a llorar en mitad de una discusión familiar en el hospital. “No le importo a nadie”, ha dicho antes de derrumbarse en los brazos de su madre.

Bahar ha apartado a su hija para hablar con ella a solas y tratar de entenderla. Ella le ha asegurado que la apoyará en cualquier decisión que tome y la ha animado a buscar ayuda profesional para superar esta etapa complicada.

Las palabras de Bahar han tranquilizado momentáneamente a Umay, quién sigue muy perdida y sin saber qué hacer. Parece que, a pesar de las circunstancias, la conexión madre e hija sigue ayudando a que ambas superen las adversidades. ¿Acabará Umay yendo a la universidad?

Gema corre a contarle a su marido y al abogado que acaba de encontrarse con Isabel, la ex secretaria de la fábrica.

