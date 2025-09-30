Antena 3 LogoAntena3
Renacer 29 de septiembre

"Le di mi luz": la desgarradora confesión de Bahar mientras Evren es incapaz de olvidarla en su primera cita

Intentan seguir adelante, pero es imposible. Mientras Bahar intenta ahogar sus penas en una cena con Cagla y Rengin, Evren ha tenido una cita en la que solo ha podido pensar en ella.

Desirée Castillo
Invitadas por Naz, la hija del paciente de Evren, las tres doctoras han salido a cenar. Pero lo que debía ser una noche de celebración se ha convertido en un monólogo del dolor de Bahar. “Estoy apagada. No brillo”, se ha sincerado.

Desde que se ha enterado por Doruk, no ha parado de hablar de la cita que sabía que Evren tenía, mientras comía por puro estrés y ansiedad.

Al mismo tiempo, en otro restaurante, la cita de Evren ha sido un completo desastre. Distraído y ausente, ha sido incapaz de estar a gusto con la mujer que tenía delante.

Mientras Evren rechazaba la propuesta de su cita para ir a su casa, en el otro restaurante, Cagla ha aprovechado un momento a solas con Naz para planear una fiesta de cumpleaños sorpresa para Bahar.

La noche ha terminado con ambos en la misma situación: rodeados de gente, pero sintiéndose completamente solos. Bahar, rota por el dolor que no puede ocultar, y Evren, incapaz de dar un paso adelante porque su corazón sigue en el pasado.

