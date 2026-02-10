"¿Quieres salir conmigo?": la original y romántica declaración de Harun a Çagla

Harun se ha dado cuenta recientemente de que le gusta Çagla. Siempre se ha llevado bien con ella y se lo ha pasado muy bien a su lado, pero, últimamente, se ha creado un vínculo especial entre ellos.

Precisamente por eso, en mitad de una cena, intenta expresarle a Çagla lo que siente, pero se queda bloqueado. Ante los nervios de la situación, lo primero que a Harun se le ocurre es escribir en un papel: “¿Quieres salir conmigo?”.

La amiga de Bahar se queda de piedra al ver la propuesta del doctor escrita sobre papel, con opción positiva y negativa para responder, pero, en lugar de responderle al momento, lo que hace es recriminarle la forma que ha tenido de preguntarle algo así.

“¿Cuántos años tienes? ¿Te parece normal? ¿Quieres que juguemos al escondite detrás de los árboles o al pillapilla?”, le dice Çagla todavía impactada. ¡Revive su reacción al completo dándole al play al vídeo de arriba!