Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 9 de febrero

"¿Quieres salir conmigo?": la original y romántica declaración de Harun a Çagla

El doctor no se atreve a pronunciar esas palabras y decide pedirle salir a la amiga de Bahar a través de una nota.

Harun se declara

Harun se declara.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Harun se ha dado cuenta recientemente de que le gusta Çagla. Siempre se ha llevado bien con ella y se lo ha pasado muy bien a su lado, pero, últimamente, se ha creado un vínculo especial entre ellos.

Precisamente por eso, en mitad de una cena, intenta expresarle a Çagla lo que siente, pero se queda bloqueado. Ante los nervios de la situación, lo primero que a Harun se le ocurre es escribir en un papel: “¿Quieres salir conmigo?”.

La amiga de Bahar se queda de piedra al ver la propuesta del doctor escrita sobre papel, con opción positiva y negativa para responder, pero, en lugar de responderle al momento, lo que hace es recriminarle la forma que ha tenido de preguntarle algo así.

“¿Cuántos años tienes? ¿Te parece normal? ¿Quieres que juguemos al escondite detrás de los árboles o al pillapilla?”, le dice Çagla todavía impactada. ¡Revive su reacción al completo dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Harun se declara

"¿Quieres salir conmigo?": la original y romántica declaración de Harun a Çagla

Uras y Seren

"Quiero ver cómo te arrepientes": la actitud sosegada de Seren sorprende a Uras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse
Resumen

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?
Capítulo 494

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj
Capítulo 494

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

El hijo de Pablo Salazar ha investigado y cree que un nuevo avance podría ser la clave para salvar al bebé.

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!
Capítulo 494

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

La joven se lleva un chasco. El cantinero invita a la cena a otros compañeros y no solo a ella.

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina

María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina

Ifakat y Orhan

“Me aseguraré de que ese niño no nazca”: la terrible amenaza de Ifakat a Orhan

Publicidad