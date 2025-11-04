Antena 3 LogoAntena3
Renacer 3 de noviembre

Naz está embarazada de Evren: la noticia que puede romper la felicidad de Bahar

Una ecografía en la consulta de Rengin revela el secreto mejor guardado de Naz: espera un hijo de Evren.

La vida vuelve a dar un giro inesperado en el hospital. Naz ha acudido a la consulta de Rengin para hacerse una ecografía y lo ha dicho sin dudar: el bebé que espera es de Evren.

Rengin, sorprendida, ha confirmado que el bebé está sano. Naz, emocionada al escuchar el latido, ha sonreído conteniendo las lágrimas: “Es bonito, ¿verdad?”. Pero enseguida ha confesado su mayor dilema: no sabe si contárselo a Evren.

Ante las preguntas de Rengin,Naz ha admitido que ha estado pensando mucho en si seguir adelante o no con el embarazo. Ahora, ya segura, solo le ha pedido a Rengin que guarde su secreto.

La ginecóloga ha prometido no decir nada sin su permiso, pero la noticia llega en el peor momento. Mientras Bahar y Evren vuelven a estar juntos en secreto, este embarazo amenaza con cambiarlo todo. ¿Tendrá Naz el valor de contárselo a Evren?

