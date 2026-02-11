Harun y Çagla sorprenden con un beso inesperado en el hospital

Harun recurre a una nota para invitar a Çagla a ser su pareja, generando sorpresa y tensión entre quienes los rodean, hasta que ella finalmente accede. La escena culmina con un beso que no solo marca un giro sentimental, sino que también modifica la dinámica entre los protagonistas.

La amiga de Bahar actúa de enlace y pone fin a la indecisión de Çagla, mientras la carta de Evren y las discusiones previas quedan en segundo plano.