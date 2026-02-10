Renacer 9 de febrero
La alegría de Rengin al recuperarse de su operación: "El primer sonido que he entendido es la voz de mi hija"
Aunque todavía no está completamente recupera, la ginecóloga evoluciona favorablemente después de la extirpación del tumor.
Aunque la operación salió como esperaban, Rengin se levantó con secuelas y su cerebro no traducía las palabras. Los médicos sabían que era algo que podía pasar. Solo tocaba esperar para ver cómo evolucionaba.
Por suerte, después de reposar y escuchar la voz de su hija, Rengin ha experimentado un cambio positivo y Parla ha llamado rápido a Bahar, Harun y Evren para que viesen cómo se encontraba su madre.
"El primer sonido que he entendido es el más bonito del mundo: la voz de mi hija", ha explicado Rengin emocionada al ver entrar a los médicos en su habitación para comprobar su mejoría.
En un primer momento, Rengin ha asustado a Harun dando a entender que no escuchaba lo que le estaba diciendo, pero enseguida ha dicho que era una broma y ha desprendido un humor positivo y de esperanza tras volver a escuchar y entender palabras. ¡Revive este momento emotivo en el vídeo de arriba!
