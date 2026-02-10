Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 9 de febrero

La alegría de Rengin al recuperarse de su operación: "El primer sonido que he entendido es la voz de mi hija"

Aunque todavía no está completamente recupera, la ginecóloga evoluciona favorablemente después de la extirpación del tumor.

Rengin

Rengin recibe el alta.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aunque la operación salió como esperaban, Rengin se levantó con secuelas y su cerebro no traducía las palabras. Los médicos sabían que era algo que podía pasar. Solo tocaba esperar para ver cómo evolucionaba.

Por suerte, después de reposar y escuchar la voz de su hija, Rengin ha experimentado un cambio positivo y Parla ha llamado rápido a Bahar, Harun y Evren para que viesen cómo se encontraba su madre.

"El primer sonido que he entendido es el más bonito del mundo: la voz de mi hija", ha explicado Rengin emocionada al ver entrar a los médicos en su habitación para comprobar su mejoría.

En un primer momento, Rengin ha asustado a Harun dando a entender que no escuchaba lo que le estaba diciendo, pero enseguida ha dicho que era una broma y ha desprendido un humor positivo y de esperanza tras volver a escuchar y entender palabras. ¡Revive este momento emotivo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Rengin

La alegría de Rengin al recuperarse de su operación: "El primer sonido que he entendido es la voz de mi hija"

Evren y Bahar

Bahar recrimina a Evren que se marche a África: "¡Eres un cobarde!"

Harun se declara

"¿Quieres salir conmigo?": la original y romántica declaración de Harun a Çagla

Uras y Seren
Renacer 9 de febrero

"Quiero ver cómo te arrepientes": la actitud sosegada de Seren sorprende a Uras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse
Resumen

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

La mediación propuesta por Miguel podría salvar al pequeño Juanito. Mientras tanto María se marcha, ¿para siempre?

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?
Capítulo 494

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

María miente a Andrés sobre el sitio a dónde irá tras marcharse de la casa familiar.

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

Publicidad