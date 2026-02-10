La alegría de Rengin al recuperarse de su operación: "El primer sonido que he entendido es la voz de mi hija"

Aunque la operación salió como esperaban, Rengin se levantó con secuelas y su cerebro no traducía las palabras. Los médicos sabían que era algo que podía pasar. Solo tocaba esperar para ver cómo evolucionaba.

Por suerte, después de reposar y escuchar la voz de su hija, Rengin ha experimentado un cambio positivo y Parla ha llamado rápido a Bahar, Harun y Evren para que viesen cómo se encontraba su madre.

"El primer sonido que he entendido es el más bonito del mundo: la voz de mi hija", ha explicado Rengin emocionada al ver entrar a los médicos en su habitación para comprobar su mejoría.

En un primer momento, Rengin ha asustado a Harun dando a entender que no escuchaba lo que le estaba diciendo, pero enseguida ha dicho que era una broma y ha desprendido un humor positivo y de esperanza tras volver a escuchar y entender palabras. ¡Revive este momento emotivo en el vídeo de arriba!