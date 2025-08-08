Octavio Oramas y Roberto Millán tienden una trampa a César y Laura… ¿caerán en ella?

Octavio Oramas está cada día más convencido de que el secreto que lleva ocultando tantos años podría salir a la luz como no moviese ficha rápidamente. Pero ha bastado la visita de un viejo amigo para confirmarlo.

Roberto Millán fue compañero de la mili del patriarca y del padre de César Bravo. Ambos eran grandes amigos, y cuando Laura se presentó pidiendo información acerca de lo sucedido en el pasado, Millán no dudó en llamar a Octavio para contarle todo.

Ninguno de los dos sabe que es César el que está detrás de todo esto, pero Octavio tampoco necesita muchas pruebas. Y para confirmar sus sospechas, ambos han decidido tenderle una trampa y descubrir a la persona que está detrás de todo esto.

Millán ha llamado a Laura, y han acordado un trato: a cambio de 30.000 euros, el anciano hombre deberá contarles todo lo que sabe acerca de la historia de los cuadros y lo que sucedió en esa época.

Solo hay una condición: deberá hablar con la persona a cargo. ¿Tomará César ese riesgo?