Mejores momentos | Capítulo 14
Octavio Oramas y Roberto Millán tienden una trampa a César y Laura… ¿caerán en ella?
Los dos viejos amigos se han reunido para descubrir quién era la persona interesada en saber todo acerca de los cuadros de la familia Oramas.
Octavio Oramas está cada día más convencido de que el secreto que lleva ocultando tantos años podría salir a la luz como no moviese ficha rápidamente. Pero ha bastado la visita de un viejo amigo para confirmarlo.
Roberto Millán fue compañero de la mili del patriarca y del padre de César Bravo. Ambos eran grandes amigos, y cuando Laura se presentó pidiendo información acerca de lo sucedido en el pasado, Millán no dudó en llamar a Octavio para contarle todo.
Ninguno de los dos sabe que es César el que está detrás de todo esto, pero Octavio tampoco necesita muchas pruebas. Y para confirmar sus sospechas, ambos han decidido tenderle una trampa y descubrir a la persona que está detrás de todo esto.
Millán ha llamado a Laura, y han acordado un trato: a cambio de 30.000 euros, el anciano hombre deberá contarles todo lo que sabe acerca de la historia de los cuadros y lo que sucedió en esa época.
Solo hay una condición: deberá hablar con la persona a cargo. ¿Tomará César ese riesgo?
