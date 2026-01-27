Antena3
Capítulo 485

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Ambos han tenido una fuerte discusión donde María se ha impuesto al abogado: no se va a dejar pisotear por él.

María le ha propuesto a Gabriel que volvieran a ir juntos al hotel de Madrid. Cree que le vendrá bien pasar un poco de tiempo juntos… ¡pero él la ha rechazado!

Desde que se perdió el parto de su hijo, y tras tener a Andrés encima, Gabriel no puede ausentarse a Madrid, y así se lo dice. Se acabaron los encuentros entre ellos.

María, orgullosa, se ha enfadado tras su desprecio y le ha recordado que “sabe muchas cosas sobre él”.

Además, le ha recordado que ella no es como las mujeres con las que se relaciona, ella no le va a estar “esperando”.

De hecho, le ha amenazado: “Písame de nuevo, y te aplastaré”. ¿Qué va a hacer Gabriel? ¿Le pondrá esto nervioso?

