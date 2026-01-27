Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil

En el hospital se han reunido todos los equipos para organizar el plan antes de entrar a quirófano. Bahar ha explicado cómo lo van a hacer: mientras ella saca a los bebés con la ayuda de Gül, habrá una persona de cada equipo y una enfermera dentro. Después, los irán entregando a Pediatría para las primeras pruebas y, desde ahí, cada uno pasará al especialista que le toque.

El primer bebé está sano. El segundo tiene un problema de corazón y ha dejado claro que será Reha quien lo opere, con Tuche a su lado. El tercer bebé también está sano. El cuarto, tal y como habían hablado, será para Harun, con Maral como asistente. Bahar ha explicado el diagnóstico: “Tiene hidrocefalia. El fluido cerebroespinal se ha acumulado en el cerebro. Tenemos que drenar el líquido”.

Y entonces ha llegado el quinto bebé. Bahar ha explicado que es la operación más complicada y que, por eso, la harán dos especialistas: Seren y Uras trabajarán juntos. Uras no se lo ha tomado bien: “¿Por qué no habéis confiado en mí para hacerlo solo?”, ha saltado, herido en su orgullo.

Por su parte, su exmujer le ha respondido sin contemplaciones, recordándole la realidad del quirófano: “¿Alguna vez has operado a un bebé de 32 semanas? ¿Eres consciente de lo pequeño que es?”. A pesar del zasca, Uras ha insistido en que tiene confianza de sobra, aunque la tensión entre los dos se podía cortar con un cuchillo.

La ausencia del doctor Evren ha sobrevolado la sala. Doruk ha puesto en duda que el equipo esté preparado sin él, pero Harun ha sido tajante: “Evren no está y no tenemos tiempo. No desperdiciéis ni un segundo más”.

Con el plan médico listo, ahora queda el mayor reto: sacar a la paciente, la señora Yonya, hacia el quirófano sin levantar sospechas. “Tenemos un plan para eso”, ha asegurado Harun, dejando claro que lo peor está a punto de empezar.