Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 26 de enero

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil

Con cinco nacimientos a punto de ocurrir, Bahar ha explicado paso a paso cómo van a actuar en quirófano. ¿Conseguirán salvarlos a todos?

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil

Publicidad

En el hospital se han reunido todos los equipos para organizar el plan antes de entrar a quirófano. Bahar ha explicado cómo lo van a hacer: mientras ella saca a los bebés con la ayuda de Gül, habrá una persona de cada equipo y una enfermera dentro. Después, los irán entregando a Pediatría para las primeras pruebas y, desde ahí, cada uno pasará al especialista que le toque.

El primer bebé está sano. El segundo tiene un problema de corazón y ha dejado claro que será Reha quien lo opere, con Tuche a su lado. El tercer bebé también está sano. El cuarto, tal y como habían hablado, será para Harun, con Maral como asistente. Bahar ha explicado el diagnóstico: “Tiene hidrocefalia. El fluido cerebroespinal se ha acumulado en el cerebro. Tenemos que drenar el líquido”.

Y entonces ha llegado el quinto bebé. Bahar ha explicado que es la operación más complicada y que, por eso, la harán dos especialistas: Seren y Uras trabajarán juntos. Uras no se lo ha tomado bien: “¿Por qué no habéis confiado en mí para hacerlo solo?”, ha saltado, herido en su orgullo.

Por su parte, su exmujer le ha respondido sin contemplaciones, recordándole la realidad del quirófano: “¿Alguna vez has operado a un bebé de 32 semanas? ¿Eres consciente de lo pequeño que es?”. A pesar del zasca, Uras ha insistido en que tiene confianza de sobra, aunque la tensión entre los dos se podía cortar con un cuchillo.

La ausencia del doctor Evren ha sobrevolado la sala. Doruk ha puesto en duda que el equipo esté preparado sin él, pero Harun ha sido tajante: “Evren no está y no tenemos tiempo. No desperdiciéis ni un segundo más”.

Con el plan médico listo, ahora queda el mayor reto: sacar a la paciente, la señora Yonya, hacia el quirófano sin levantar sospechas. “Tenemos un plan para eso”, ha asegurado Harun, dejando claro que lo peor está a punto de empezar.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

La resonancia de Rengin confirma lo peor: un tumor cerebral y el tiempo en su contra

La resonancia de Rengin confirma lo peor: un tumor cerebral y el tiempo en su contra

“Dejaremos el pasado tras esa puerta”: el pacto de honor de Bahar para lograr el milagro en quirófano

“Dejaremos el pasado tras esa puerta”: el pacto de honor de Bahar para lograr el milagro en quirófano

El poderoso mensaje de Bahar que rescata a Evren de su propio abismo: “Ser médico es algo sagrado”

El poderoso mensaje de Bahar que rescata a Evren de su propio abismo: “Ser médico es algo sagrado”

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil
Renacer 26 de enero

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren
Renacer 26 de enero

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María

María le propone al abogado pasar un buen rato juntos, pero vuelve a ser rechazada y le recuerda que sabe cosas que podrían destruirlo.

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica
Resumen

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 26 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la fábrica

Las chicas de la tienda no están de acuerdo con los nuevos cambios y le piden Marta de la Reina que contrate a una nueva dependienta.

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Andrés, dispuesto a denunciar a María por adulterio: “Ya es hora de que el peso de la ley caiga sobre ella”

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

Publicidad