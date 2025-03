El escándalo de Timur y Rengin estalla: renuncian a sus cargos y Bahar les deja una dura lección

La verdad ha salido a la luz y las consecuencias han sido inevitables. Aziz Uras ha informado a Bahar de que Doruk entregó el vídeo del beso entre Timur y Rengin al doctor Reha, lo que ha provocado un giro inesperado en el hospital. Ambos han presentado su dimisión, aceptando las consecuencias de sus actos.

En medio de esta situación, Rengin ha aparecido por sorpresa frente a Bahar. "Ya tienes lo que querías, me merezco lo que me está pasando, ¿verdad?", ha preguntado tan enfadada como irónica. Pero Bahar, lejos de regodearse, le ha respondido con el corazón: "Tu error fue enamorarte de quien no debías".

A pesar de todo, Bahar le ha dado un consejo: "Tenías que tocar fondo para volver a empezar, así que buena suerte para las dos".

Poco después, Timur ha buscado a Bahar para despedirse, confirmándole que ha presentado su dimisión. Sin embargo, Bahar no ha mostrado compasión. Le ha recordado que él y Rengin hicieron todo lo posible para que ella se fuera del hospital y que no piensa perdonarle nada.

Ahora, con el hospital sacudido por este escándalo y el futuro de Timur y Rengin en el aire, solo queda esperar a la decisión del cirujano, ¿ahora sí quiere apostar por Rengin?