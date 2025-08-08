“Es imposible que lo haya hecho”: Begoña defiende a Remedios tras su detención

A pesar de que encontraron una copia de la llave del laboratorio en su taquilla, no todos creen que ella sea la culpable. Begoña, que ha presenciado el momento en que se la han llevado, no ha podido ocultar su emoción. “Es imposible que haya hecho algo así”, le ha dicho a Gabriel.

Gabriel también ha mostrado sus dudas. Cree que Remedios podría no haber actuado sola… o que alguien la ha obligado. “A lo mejor alguien la ha chantajeado”, ha insinuado, pensando en la posibilidad de que haya sido utilizada como parte de un plan mayor.

Ahora, la plantilla está dividida. Algunos la acusan y otros la defienden. ¿Se trata de una traición interna o de una trampa cuidadosamente preparada para desviar la atención?