Resumen

Capítulo 368 de Sueños de libertad, 8 de agosto: Remedios detenida, Don Pedro cambia su testamento y Teo rompe el silencio

El hallazgo de una copia de la llave del laboratorio en la bata de Remedios Hoyos ha desatado una auténtica tormenta en la empresa.

Capítulo 368 de Sueños de libertad, 7 de agosto: Remedios detenida, Don Pedro cambia su testamento y Teo rompe el silencio

Hannah Cordero
Aunque ha sido interrogada e incluso detenida, hay quienes siguen creyendo en la inocencia de Remedios. Begoña, conmocionada, ha defendido a su compañera: “Es imposible que haya hecho algo así”, ha asegurado. Andrés también duda de su implicación y está convencido de que Remedios es solo una víctima.

Sin embargo, Gabriel ha confesado a María que ha logrado desviar las sospechas de Andrés, confirmando que su plan sigue en marcha.

Por otro lado, Don Pedro ha recibido una noticia devastadora: su enfermedad es irreversible. Sin contar nada a su familia, ha tomado una decisión drástica. En silencio, ha contactado con su notario para modificar su testamento.

Mientras tanto, Gema ha descubierto que Teo sufre acoso escolar. El pequeño, con la voz entrecortada, le ha confesado que un compañero mayor le quita dinero a la salida del colegio y lo ha amenazado para que no diga nada. Gema ha prometido protegerlo cueste lo que cueste.

Y en el terreno más personal, el intento de Damián por reunir a Cristina con su padre biológico ha fracasado. José se ha negado rotundamente a dar la cara. “Remover el pasado solo va a hacerle daño a Irene”, ha dicho, cerrando la puerta a cualquier acercamiento.

Al margen de todo, Pelayo, impresionado por el talento de Fina, ha comenzado a mover hilos para ayudarla a conseguir un trabajo como fotógrafa.

¡No te pierdas todo lo que ha pasado en Sueños de libertad en atresplayer!

Capítulo 368 de Sueños de libertad, 8 de agosto: Remedios detenida, Don Pedro cambia su testamento y Teo rompe el silencio

El empresario ha preferido reorganizar su legado sin contar nada a su familia, a pesar de las recomendaciones de Luz de afrontarlo junto a sus seres queridos.

La detención de Remedios por el presunto robo de la fórmula del perfume ha dejado a toda la fábrica en shock.

