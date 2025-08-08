Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 368

El reencuentro imposible: el padre de Cristina rechaza conocerla y Damián se queda sin plan

José Gutiérrez, el padre de Cristina, rechaza la propuesta de Damián de acercarse a su hija, temiendo las represalias de Pedro Carpena.

Hannah Cordero
Publicado:

La llamada de Damián a José Gutiérrez tenía un solo objetivo: ayudar a cerrar el círculo entre Cristina, su hija biológica, e Irene, la madre que se vio obligada a darla en adopción. Pero la respuesta no ha sido la esperada.

José, que lleva años trabajando como portero en la finca donde vive Cristina, ha rechazado cualquier tipo de acercamiento. “Si Carpena se entera de que hemos hablado, me manda al mismísimo infierno”, ha dicho con miedo.

Aunque ha reconocido que abandonó a Irene cuando ella estaba embarazada, asegura que no quiere causar más daño. “Remover el pasado solo va a hacerle daño a Irene, como si no hubiera sufrido ya bastante”, ha zanjado.

Su negativa ha desbaratado los planes de Damián, que ya había empezado a mover hilos para facilitar un reencuentro. Aun así, el empresario cree que Cristina tiene derecho a saber la verdad… y ahora deberá decidir si sigue adelante sin contar con el permiso de Gutiérrez.

