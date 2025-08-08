Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 368

Remedios, destrozada tras ser acusada del robo: “No he visto esa llave en mi vida”

La empleada es interrogada tras descubrir la llave del laboratorio en su taquilla.

Remedios, destrozada tras ser acusada del robo: "No he visto esa llave en mi vida"

Hannah Cordero
Publicado:

La investigación por la filtración de información en la empresa ha dado un giro inesperado. Tasio y Andrés han citado a Remedios para darle una noticia sorprendente: han encontrado una copia de la llave del laboratorio en el bolsillo de su bata de trabajo.

La revisión se ha hecho tras descubrir que la competencia, la empresa Brossard, ha lanzado al mercado un perfume idéntico al que estaban desarrollando en secreto. Al revisar las taquillas del personal, se ha encontrado la llave en la de Remedios, lo que ha encendido todas las alarmas.

Ella, nerviosa y entre lágrimas, ha asegurado que no tiene nada que ver con el asunto. “Yo no he visto esa llave en mi vida”, ha dicho, explicando que estuvo en París visitando a su hija y que no hizo ningún contacto con otras empresas.

Sin embargo, la coincidencia del viaje y el hallazgo de la llave han hecho que las sospechas recaigan sobre ella. ¿Está Remedios involucrada o alguien le ha tendido una trampa? La investigación sigue abierta y todo apunta a que lo peor está por descubrirse.

