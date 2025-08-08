En el próximo capítulo de Sueños de Libertad: Remedios lucha por limpiar su nombre mientras Damián pone a prueba a Irene

Mientras Remedios sigue intentando demostrar su inocencia, la tensión en la empresa no deja de crecer. ¿Logrará que confíen en ella o seguirá siendo señalada injustamente?

Por otro lado, Pelayo no piensa rendirse y hará todo lo posible para apoyar a Fina en su camino como fotógrafa. En un emotivo encuentro, Digna también le recordará su talento: “Tu padre estaría muy orgulloso”, le dirá con ternura. ¿Será este el impulso que Fina necesitaba para creer en sí misma?

Gema, por su parte, intentará recomponer la relación con su hijo tras descubrir la verdad sobre su comportamiento. “Queremos pedirte perdón por haber pensado mal de ti”, le dirá, con el corazón en la mano. Pero recuperar la confianza no será tan fácil. ¿Podrán superar este momento tan doloroso?

Mientras tanto, Manuela le encomendará a Claudia una carta para Gaspar, y Damián mantendrá una tensa conversación con Irene, en la que marcará distancia: “Para mí, Digna no es más que la abuela de Julia”. ¿Estará Irene dispuesta a creer en él?

