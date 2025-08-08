"No quería que pensaran que soy un cobarde": la confesión de Teo que rompe por completo a Gema

Lo que parecía solo un golpe sin importancia ha destapado algo mucho más grave. Teo le ha confesado a su madre que está siendo acosado por un compañero mayor del colegio.

“Me esperaba a la salida y me pidió dinero. Me dijo que si lo contaba, sería mucho peor”, ha explicado el pequeño. Durante días intentó ocultarlo, intentando resolverlo solo, sin decir nada en casa, por miedo a que pensaran que era un cobarde. Sus palabras han conmovido a Gema, que lo ha abrazado con fuerza: “Eso jamás va a pasar. Nunca pensaríamos eso de ti”, le ha susurrado.

Gema, rota por dentro, ha comprendido al fin por qué su hijo llevaba semanas apagado y con cambios de humor. Ahora, dispuesta a protegerlo, ha asegurado que hablará con el colegio y tomará todas las medidas necesarias para frenar esta situación.