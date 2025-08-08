Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 368

"No quería que pensaran que soy un cobarde": la confesión de Teo que rompe por completo a Gema

El niño, con la voz entrecortada, le ha contado que un compañero lo esperaba a la salida del colegio para quitarle dinero.

"No quería que pensaran que soy un cobarde": el escalofriante relato de Teo que ha roto el corazón de Gema

Hannah Cordero
Lo que parecía solo un golpe sin importancia ha destapado algo mucho más grave. Teo le ha confesado a su madre que está siendo acosado por un compañero mayor del colegio.

“Me esperaba a la salida y me pidió dinero. Me dijo que si lo contaba, sería mucho peor”, ha explicado el pequeño. Durante días intentó ocultarlo, intentando resolverlo solo, sin decir nada en casa, por miedo a que pensaran que era un cobarde. Sus palabras han conmovido a Gema, que lo ha abrazado con fuerza: “Eso jamás va a pasar. Nunca pensaríamos eso de ti”, le ha susurrado.

Gema, rota por dentro, ha comprendido al fin por qué su hijo llevaba semanas apagado y con cambios de humor. Ahora, dispuesta a protegerlo, ha asegurado que hablará con el colegio y tomará todas las medidas necesarias para frenar esta situación.

