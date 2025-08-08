Antena 3 LogoAntena3
En el próximo capítulo de Sueños de Libertad: Remedios lucha por limpiar su nombre mientras Damián pone a prueba a Irene

Las dudas crecen, las lealtades se tambalean y la verdad sigue sin salir completamente a la luz.

Hannah Cordero
Mientras Remedios sigue intentando demostrar su inocencia, la tensión en la empresa no deja de crecer. ¿Logrará que confíen en ella o seguirá siendo señalada injustamente?

Por otro lado, Pelayo no piensa rendirse y hará todo lo posible para apoyar a Fina en su camino como fotógrafa. En un emotivo encuentro, Digna también le recordará su talento: “Tu padre estaría muy orgulloso”, le dirá con ternura. ¿Será este el impulso que Fina necesitaba para creer en sí misma?

Gema, por su parte, intentará recomponer la relación con su hijo tras descubrir la verdad sobre su comportamiento. “Queremos pedirte perdón por haber pensado mal de ti”, le dirá, con el corazón en la mano. Pero recuperar la confianza no será tan fácil. ¿Podrán superar este momento tan doloroso?

Mientras tanto, Manuela le encomendará a Claudia una carta para Gaspar, y Damián mantendrá una tensa conversación con Irene, en la que marcará distancia: “Para mí, Digna no es más que la abuela de Julia”. ¿Estará Irene dispuesta a creer en él?

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en Sueños de libertad en atresplayer!

El reencuentro imposible: el padre de Cristina rechaza conocerla y Damián se queda sin plan

Capítulo 368 de Sueños de libertad, 7 de agosto: Remedios detenida, Don Pedro cambia su testamento y Teo rompe el silencio
Capítulo 368 de Sueños de libertad, 8 de agosto: Remedios detenida, Don Pedro cambia su testamento y Teo rompe el silencio

"No quería que pensaran que soy un cobarde": el escalofriante relato de Teo que ha roto el corazón de Gema
"No quería que pensaran que soy un cobarde": la confesión de Teo que rompe por completo a Gema

¿Quién se quedará con todo? Don Pedro modifica su testamento en secreto
¿Quién se quedará con todo? Don Pedro modifica su testamento en secreto

El empresario ha preferido reorganizar su legado sin contar nada a su familia, a pesar de las recomendaciones de Luz de afrontarlo junto a sus seres queridos.

“Es imposible que lo haya hecho”: Begoña defiende a Remedios tras su detención
“Es imposible que lo haya hecho”: Begoña defiende a Remedios tras su detención

La detención de Remedios por el presunto robo de la fórmula del perfume ha dejado a toda la fábrica en shock.

Remedios, destrozada tras ser acusada del robo: “No he visto esa llave en mi vida”

