"Hay que librarse de ese malnacido": Joaquín enfurece al enterarse de la verdad sobre el boicot de don Pedro

Joaquín se ha enterado de todo lo que ha hecho Pedro a su familia durante todo este tiempo.

Digna se ha derrumbado y le ha confesado todo lo que sabe por Irene: que fue Pedro quien hizo que le destituyeran como director de la fábrica. ¡Irene y él le drogaron!

El mayor de los Merino se ha quedado sin palabras al enterarse de esta dura confesión. ¿Cómo ha podido hacerles esto?

Además, Digna le ha confesado que, por mucho que quiera alejarse de su lado, él la tiene chantajeada y no puede marcharse. Joaquín solo piensa en cómo "librarla de esa tiranía".

No obstante, la matriarca le ha desvelado la grave enfermedad que sufre Pedro... ¿Qué van a hacer ahora? ¿Conseguirán vengarse por todo lo que les ha hecho?