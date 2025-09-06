Antena 3 LogoAntena3
Habla sin tapujos

Las frases que Arturo Pérez-Reverte ha dedicado a los políticos españoles en El Hormiguero

Desde Rufián hasta Zapatero, el escritor y periodista ha hecho un repaso de los políticos españoles.

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Julián López
Publicado:

Arturo Pérez-Reverte ha sido uno de los invitados en la semana de estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero, una visita que no ha dejado indiferente a nadie, políticamente hablando.

Porque el escritor no ha dejado títere con cabeza, y Pérez-Reverte ha analizado la situación sociopolítica que atraviesa el país, lanzando mensajes a varios políticos españoles, tanto actuales como antiguos, y de diferentes partidos.

Desde Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez, hasta José Luis Rodríguez Zapatero, el periodista ha mostrado su visión sobre los políticos de este país. ¡Los repasamos!

Gabriel Rufián

Al comenzar la entrevista en El Hormiguero, Arturo Pérez-Reverte ha querido señalar su cambio de opinión a la hora de hablar de Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana.

El escritor ha señalado que Rufián “se ha profesionalizado y ha aprendido un montón de cosas”. Entre ellas, destaca sus discursos hacia los jóvenes y que es “uno de los mejores oradores del Congreso”.

rufian

Eso sí, Pérez-Reverte ha puntualizado que, aunque haya cambiado de opinión sobre Rufián y que ahora le parece más interesante, seguiría sin votarle.

Pablo Iglesias

Es sabida la particular relación que une a Arturo Pérez-Reverte y a Pablo Iglesias. El escritor saber que no se llevan bien en lo personal, de hecho, el exlíder de Podemos lo criticó en el Parlamento.

El periodista ha lanzado un pronóstico que tiene sobre el papel de Pablo Iglesias en el futuro político de España, que “no está escondido” y que está esperando a “crear una ligar antifascista”.

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Su predicción es que el exlíder de Podemos está esperando que PP y VOX formen un Gobierno de coalición, y que se den un batacazo para presentarse como la única alternativa. Además, Arturo Pérez-Reverte ha señalado que los españoles, si leyesen más a Benito Pérez Galdós, no votarían nunca a Pablo Iglesias.

Alberto Núñez Feijóo

Arturo Pérez-Reverte sorprendió con una anécdota que le une al líder del PP y que, desde entonces, le tiene mucho aprecio en lo personal.

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Eso sí, el escritor no entiendo el cambio de discurso político de Alberto Núñez Feijóo del año 2022 al actual, y cree que puede ser “mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición”.

José Luis Rodríguez Zapatero

También hubo ocasión para hablar del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, “un tonto que se hizo malo”, y ha criticado duramente su forma de hacer política.

“Devolvió la confrontación entre hermanos”, ha puntualizado Arturo Pérez-Reverte sobre la política de Zapatero durante sus dos legislaturas entre 2004 y 2011.

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"

Pedro Sánchez

Por último, el nombre del actual presidente del Gobierno estuvo sobre la mesa de El Hormiguero, y es que a Pérez-Reverte ya no le fascina la figura de Pedro Sánchez.

Cree que no tiene escapatoria y que se va a mantener en el Gobierno todo lo que pueda. Y, es más, el escritor vaticina que, en caso de que Pedro Sánchez pierda las próximas elecciones generales, se mantendrá en la oposición porque “le ha tomado la medida a España”.

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"
