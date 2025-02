Bahar le pone un alto a Timur tras su inesperada visita: "No uses la paternidad en mi contra"

La tensión ha estallado cuando Timur ha llegado sin previo aviso a casa de Gülçiçek, la madre de Bahar, con la excusa de ver a sus hijos. Su sorpresa ha sido recibida con frialdad, especialmente por Bahar, que no ha ocultado su incomodidad.

Para suavizar el momento, Timur ha llegado cargado de regalos. Ha llevado pasteles para todos, un pincel de pintura para Umay, y ha prometido a Uras el estetoscopio que su propio padre le regaló. Sin embargo, detrás de estos gestos, Bahar ha visto una intención oculta.

Desde el primer momento, la residente ha sentido que su marido tenía algo más en mente: ganar terreno para que la situación se vuelva en contra de Bahar en el divorcio.

El ambiente se ha vuelto aún más tenso cuando Bahar ha acompañado a Timur hasta la puerta y le ha pedido que no vuelva a presentarse sin avisar. Sus hijos ya son lo suficientemente grandes como para que pueda llamarlos o escribirles directamente, sin necesidad de invadir su espacio. "Te guste o no, tengo una vida independiente de ti", le ha recordado, pero Timur no ha dado su brazo a torcer.

Sintiendo que su todavía mujer intentaba apartarlo, Timur se ha defendido alegando que ella no puede prohibirle ejercer la paternidad. "Puedes divorciarte de mí, pero tendrás que verme durante el resto de tu vida", ha advertido, dejando claro que no piensa alejarse de sus hijos.

Según él, solo está intentando compensar sus errores del pasado, pero Bahar no le ha creído. Para ella, este no es más que otro intento de alterar el equilibrio de la vida de sus hijos, algo que no está dispuesta a permitir.

Tras cerrar la puerta, Bahar ha recordado las palabras de su abogada. Ella ya le había advertido sobre este movimiento de Timur.