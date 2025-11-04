¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

Bahar intenta encontrar un momento de paz en la terraza del hospital, pero la calma dura poco. Harun, el nuevo jefe médico, aparece para interrumpirla y dejar claro quién manda.

Entre ellos hay una tensión que arrastran desde la universidad.

El hombre le hace un ultimátum: asumir una cirugía inmediata o abandonar el hospital. Bahar se queda en shock. Intenta mantener la calma y recordar por qué eligió ser doctora, pero la presión la supera.

En ese momento, Evren la encuentra al borde de un ataque de ansiedad. Intenta quitarle los miedos, pero Bahar apenas puede hablar. Está agotada, asustada y cada vez más perdida. Ahora debe tomar una decisión: volver al quirófano y enfrentarse a su miedo o rendirse ante Harun. ¿Será capaz de recuperar la fuerza que siempre la ha definido?

