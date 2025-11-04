Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

Desde que llegó al hospital, Harun tiene a Bahar en el punto de mira. Esta noche, una decisión precipitada pondrá a prueba su futuro profesional. No te pierdas Renacer, solo en Antena 3.

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

Publicidad

Bahar intenta encontrar un momento de paz en la terraza del hospital, pero la calma dura poco. Harun, el nuevo jefe médico, aparece para interrumpirla y dejar claro quién manda.

Entre ellos hay una tensión que arrastran desde la universidad.

El hombre le hace un ultimátum: asumir una cirugía inmediata o abandonar el hospital. Bahar se queda en shock. Intenta mantener la calma y recordar por qué eligió ser doctora, pero la presión la supera.

En ese momento, Evren la encuentra al borde de un ataque de ansiedad. Intenta quitarle los miedos, pero Bahar apenas puede hablar. Está agotada, asustada y cada vez más perdida. Ahora debe tomar una decisión: volver al quirófano y enfrentarse a su miedo o rendirse ante Harun. ¿Será capaz de recuperar la fuerza que siempre la ha definido?

No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

nuevo jefe

El nuevo jefe médico llega desafiando a Bahar: “Sigues igual de lerda que en la universidad”

Naz está embarazada de Evren: la noticia que puede romper la felicidad de Bahar

Naz está embarazada de Evren: la noticia que puede romper la felicidad de Bahar

Bahar y Evren se dan una segunda oportunidad: su amor vuelve a renacer en secreto
Renacer 3 de noviembre

Bahar y Evren se dan una segunda oportunidad: su amor vuelve a renacer en secreto

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó
Renacer 3 de noviembre

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó

Rengin se despide como jefa médica y advierte: “El cambio no será fácil para nadie”
Renacer 3 de noviembre

Rengin se despide como jefa médica y advierte: “El cambio no será fácil para nadie”

Aunque continuará como especialista, la doctora deja claro que la nueva etapa no será agradable para nadie.

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde
Renacer 3 de noviembre

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

La muerte de Timur ha dejado un vacío imposible de llenar, pero también le ha recordado quién es. Una vez más, incluso en la oscuridad, Bahar siempre encuentra una forma de volver a brillar.

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe comienza a conocer la colonia y a sus trabajadores

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”

Publicidad