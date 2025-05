Esta noche, en Renacer: Umay ya no confía en su madre y Bahar se rompe al escuchar lo que más temía

Bahar se presenta en casa de Rengin para ver a Umay. Quiere hablar con su hija después del accidente, hacerla reflexionar y protegerla… aunque sea a costa de discutir.

Pero Umay no se lo pone fácil. La tensión está en el aire, sobre todo porque Timur ya se ha encargado de decirle que Cem no le conviene, que es un chico malo, y que fue quien robó la pulsera de Efsun en el hospital.

Umay no se calla. Acusa a su madre de controlarla como hace Timur. Y va más allá: “¿También te ha dicho que no veas a Evren?”. Bahar intenta mantenerse tranquila, pero también clara: “No es que no te entienda. Es que hay cosas que no sabes”.

Madre e hija terminan enfrentadas. Umay defiende a Cem con fuerza y, al mismo tiempo, le reprocha a Bahar haber sido siempre demasiado protectora. “Eres egoísta”, le suelta.

¿Volverán a entenderse? ¿O la distancia entre ellas es ahora más grande que nunca? Bahar se siente más sola que nunca. Por un lado, Uras pretendía casarse con Seren sin su familia y, por otro lado, Umay la rechaza constantemente.

