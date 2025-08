Seren lucha por salvar a sus bebés y pone todas sus esperanzas en Bahar: esta noche, en Renacer

La tensión estalla en el hospital. Rengin quiere hacerle a Seren una cesárea inmediata, pero Bahar se opone porque los signos vitales de su nuera siguen estables y cada hora que los mellizos permanezcan dentro puede marcar la diferencia.

Efsun entra en pánico, exige un traslado urgente y discute con todos, mientras Uras intenta mediar, aunque no consigue contener el caos. Seren, en medio de todo, suplica que no se tomen decisiones sin ella, y llorando le dice a su madre que no está hablando de embriones, que para ella son sus hijos y no puede permitir que nadie los trate como otra cosa.

Bahar intenta explicar que no están poniendo en riesgo la vida de Seren, que los valores son buenos y que no hay urgencia si todo sigue así, pero nadie parece confiar en ella. Rengin la desacredita por ser residente y Efsun no quiere escuchar más argumentos, solo quiere sacar a su hija de allí.

Seren, agotada, toma la palabra y lo deja claro. No quiere irse y no quiere otros médicos. Ya ha tomado una decisión: confía en Bahar y no piensa moverse. Si sus hijos tienen una oportunidad, es aquí, con ella.

Uras se queda en shock. Rengin no lo acepta, Efsun se derrumba y Bahar, que hasta ahora estaba segura de ella misma, empieza a temblar por dentro. Sabe que lo que haga o diga marcará el destino de su familia y que no puede equivocarse, porque lo más difícil todavía no ha pasado.

