Bahar lucha a contrarreloj para salvar sus futuros nietos en los próximos capítulos de Renacer

La tensión se respira en cada rincón del hospital. Uras intenta mantenerse en pie, pero es Bahar quien toma el control y no puede fallar.

Sabe que no es solo una urgencia. Está en juego mucho más que sus vidas y cada segundo cuenta porque no hay margen para el error.

Pero, mientras intenta salvar a los bebés, Bahar también arrastra su propio dolor e inseguridades. Y aunque nadie lo nota, está al límite.

Debe creer en ella más que nunca. Porque lo más difícil… aún no ha llegado.