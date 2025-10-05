Antena 3 LogoAntena3
Entrevista exclusiva

Ana Fernández nos cuenta cómo ha vivido Digna la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: "Ha sido una liberación"

La actriz nos revelado cómo su personaje afronta esta pérdida y el cambio que vamos a ver en Digna a partir de ahora.

Ana Fernández nos cuenta cómo ha vivido Digna la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: "Ha sido una liberación"

La muerte de don Pedro ha supuesto un antes y un después para los protagonistas de Sueños de libertad y, sobre todo, para Digna, que se vio obligada a permanecer su lado contra su voluntad hasta sus últimos días de vida.

Los celos, las mentiras y un amor obsesivo por parte de don Pedro hacia ella fueron el principio del fin de una historia, que en propias palabras de Ana Fernández, la actriz que da vida a Digna, ya empezó mal, incluso, el día de su boda.

Lo que comenzó siendo una bonita historia de amor se fue marchitando con el tiempo. Su relación comenzó muy rápido y Digna se fue enamorando de un hombre del que creía que era bueno y generoso por todo lo que ella creía que estaba haciendo por los Merino hasta que se dio cuenta de que se equivocaba.

"Cuando Digna descubre que todo es mentira, ya de ese amor no queda nada", nos ha confesado la intérprete. Además, la traición de don Pedro hacia Joaquín arrebatándole la dirección de la empresa supuso una gran decepción para ella.

"La muerte de don Pedro es una liberación para Digna"

Sobre lo que ha supuesto para ella la muerte de don Pedro, Ana Fernández nos ha revelado que ha sido "Una liberación" y es que tras matar ese amor ya no queda nada. Además, el vivir presa en su propia y el chantaje de su marido de permanecer a su lado aunque ella solo quería marcharse, fue el punto y final de su relación.

Don Pedro

"Digna tendrá que aprender a perdonarse"

La actriz nos ha confesado que Digna se quedará muy tocada tras la muerte de su marido. Resurgirá de sus cenizas, pero será un camino lento. "Tendrá que aprender a perdonarse que se ha equivocado", nos ha explicado y siempre con el apoyo de su familia que para ella es lo más importante.

"Entre Damián y Digna todavía hay esperanza"

Con Damián, Digna estuvo a punto de casarse y aunque ella se empeña en que esa historia ya está rota, todavía se acuerda de él y el patriarca la sigue queriendo mucho.

La relación entre ellos ha cambiado y de ese odio que se tenían tras la ruptura, ahora parece que empiezan a acercarse.

Después de que la matriarca le confesase a Damián que ella, sin querer, disparó el arma que provocó la muerte de Jesús y que él no la haya denunciado y la haya perdonado tras saber que don Pedro fue el que dejó morir a su hijo, las cosas empiezan a cambiar entre ellos.

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”

"Hay mucha química entre ellos", ha desvelado la actriz explicando que todavía hay esperanza a que retomen su historia de amor dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. ¿Volveremos a ver a Damián y Digna juntos? ¡No te pierdes todo lo que se viene en Sueños de libertad y disfruta de la entrevista completa!

Ana Fernández nos cuenta cómo ha vivido Digna la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: "Ha sido una liberación"

Ana Fernández nos cuenta cómo ha vivido Digna la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: "Ha sido una liberación"

