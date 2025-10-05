Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 56

El brote psicótico de Nükhet paraliza a Halis y a Sehmuz: promete vengarse de la peor manera

Halis ha intentado poner orden en su familia renegando de Orhan, pero Nükhet, superada por la tensión, ha sufrido un brote delante de él y de Şehmuz.

Nükhet

Publicidad

Tras la detención de Orhan, Halis ha tenido una importante charla con Nükhet y Şehmuz: “Solo tengo una hija y es Nükhet”. Así, implacable, ha desterrado a Orhan y ha intentado "recuperar" a su hija, pidiéndole que vuelva a la mansión.

La presión ha sido demasiado para Nükhet, quien ha comenzado a hablar sola, mostrando dos caras: una Nükhet asustada intentaba controlarse y pedía perdón, mientras otra, llena de rabia, ha tomado el control para decirle a su padre todo lo que siempre ha callado.

Ha sido esta segunda personalidad la que ha sacado a la luz sus verdaderas intenciones: “Nos vamos a vengar de nuestro padre de la peor manera posible”. No se ha callado ahí, y ha atacado a Halis donde más le duele, echándole en cara su abandono y su hipocresía: "Te ignoró durante años y luego, cuando te llamó, fingió dos sonrisas y un par de abrazos para tener la conciencia tranquila".

Tras este ataque, Nükhet, rota y superada por su propia mente, ha huido de la habitación pidiendo perdón. Por su parte, Halis se ha quedado muy afectado y Şehmuz anonadado. ¿Cómo podrán ayudar a la mujer con semejante problema? ¿Será una solución práctica ingresarla en una clínica de salud mental? Todo puede pasar en la familia Korhan.

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Nükhet

El brote psicótico de Nükhet paraliza a Halis y a Sehmuz: promete vengarse de la peor manera

Halis

Halis le da una dura lección a Orhan tras abandonarlo a su suerte: “Espero que la cárcel te convierta en un hombre”

Ana Fernández nos cuenta cómo ha vivido Digna la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: "Ha sido una liberación"

Ana Fernández nos cuenta cómo ha vivido Digna la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: "Ha sido una liberación"

Comandante Serrano
Personaje de La Encrucijada

¿Quién es la comandante Serrano? La agente incorruptible que desafía el poder de Octavio Oramas

César (Cap.31)
A las 22:50

Una muerte sangrienta cambiará el rumbo de la vida en Oramas: no te pierdas el próximo capítulo de La Encrucijada

Begoña en el capítulo 409 de Sueños de libertad
SEMANA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña le revela a Gabriel que está embarazada, ¿cómo reaccionará él?

La relación entre la pareja será puesta a prueba mientras el abogado sigue bajo presión para avanzar en su venganza contra los De la Reina.

Pelin
Avance

El pasado de Pelin vuelve para destrozarlo todo, esta noche en Una nueva vida

Serter vuelve a su vida y la hace temblar. ¿Qué esconde realmente? Descúbrelo esta noche en Una nueva vida, a las 22:00h en Antena 3.

Damián

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián hará lo imposible para encontrar a José

Octavio

“Ese informe demuestra que Octavio no mató a Roberto Hurtado”: la verdad saldrá a la luz en los próximos capítulos de La Encrucijada

Kazim

La faceta que no conocías de Diren Polatoğulları, el temido Kazim de Una nueva vida

Publicidad