¿Quién es Alberto Lozano? Así es el actor que da vida a Eduardo, el nuevo chófer en Sueños de libertad

Eduardo aterriza en casa de los De la Reina como nuevo chófer, un hombre que entablará una gran amistad con Begoña.

La complicidad entre Eduardo y la enfermera provocará que algo se despierte en el corazón del chófer, a pesar de que intentará reprimirlo, no podrá evitar un amor platónico hacia Begoña, quien no será consciente de los sentimientos de su amigo. ¿Qué pasará?

¿Cómo fue su paso por Amar es para siempre?

A lo largo de su carrera, Alberto Lozano ha demostrado ser un actor comprometido, capaz de adaptarse a distintos registros y de evolucionar proyecto a proyecto.

Su trayectoria refleja una progresión constante dentro de la ficción televisiva, consolidándolo como un rostro habitual y reconocible para el público.

Uno de los trabajos más destacados de su trayectoria fue su participación en Amar es para siempre, una de las series más longevas de la televisión.

En esta ficción, Alberto Lozano dio vida a un personaje integrado en tramas cargadas de emoción y conflictos. Su paso por la serie supuso un importante aprendizaje profesional y una oportunidad para crecer como actor.

Tras esta experiencia, Alberto Lozano continuó ampliando su recorrido en la pequeña pantalla y se incorpora a Sueños de Libertad, la serie diaria más vista de la televisión.

Con su llegada a la colonia, el actor se enfrenta a un nuevo reto profesional, formando parte de una historia marcada por los secretos y los dilemas emocionales como nuevo chófer de los De la Reina.