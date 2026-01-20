Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Perdiendo el juicio

Miquel Fernández: “César es un abogado de prestigio al que nadie le ha regalado nada”

El actor interpreta a César en Perdiendo el juicio, la serie que muy pronto se estrenará en Antena 3 tras su paso por atresplayer.

Miguel Hernández en Perdiendo el juicio

Publicidad

Miquel Fernández se incorpora al elenco de Perdiendo el juicio, la nueva serie que muy pronto llegará al prime time de Antena 3 tras su paso por atresplayer. El actor da vida a César, un abogado de prestigio cuya vida personal y profesional está estrechamente ligada a la de Amanda, la protagonista de la ficción.

César y Amanda formaban un equipo perfecto tanto en el trabajo como en lo personal. Un matrimonio idílico que compartía éxito, complicidad y un prestigioso bufete. Sin embargo, ese equilibrio se rompe por completo tras el estallido del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de Amanda, un punto de inflexión que marcará su relación y el rumbo de la historia.

Tal y como explica el propio Miquel Fernández, César es “un abogado de prestigio” y “un tipo muy triunfador”, aunque aclara que su éxito no ha sido fruto del azar: “nadie le ha regalado nada” y “no es un hijo de papá”. Un personaje construido desde el esfuerzo y la ambición.

Sobre su experiencia en el rodaje, el actor solo tiene palabras positivas para sus compañeros y asegura encontrarse “muy bien, muy contento”, destacando el buen ambiente de trabajo que se respira en el equipo de Perdiendo el juicio.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Miguel Hernández en Perdiendo el juicio

Miquel Fernández: “César es un abogado de prestigio al que nadie le ha regalado nada”

Àgnes Llobet confiesa qué se lleva de su personaje de Sueños de libertad: "Me he sentido muy querida"

"Me he sentido muy querida": Àgnes Llobet confiesa qué se lleva de su personaje de Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma
Resumen

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 99 (del 19 al 23 de enero)\Capítulo 480, martes 20 de enero
Capítulo 480

Gabriel echa Damián de la fábrica y él le amenaza: “Algún día recuperaré todo lo que me has robado”

Andrés
Capítulo 480

Andrés y Damián sospechan que Gabriel tiene una amante: “Tenemos que denunciarle por adulterio”

Padre e hijo sospechan de una posible infidelidad de Gabriel hacia Begoña y no van a parar hasta tener pruebas para poder demostrarlo.

Mabel
Capítulo 480

Mabel llega a casa de los Salazar, pero su recibimiento no es cómo ella imaginaba: ¡sus padres han descubierto su mentira!

La nueva familia de la colonia tiene un miembro más en la casa, su hija Mabel vuelve de Barcelona con secretos.

Marloe

Marta y Cloe siguen adelante con su relación en secreto: “La idea es que te acuerdes de mí, siempre”

La reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

“Me va a explotar el cerebro de tanto pensar en ti”: la reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

Entrevista exclusiva a Roser Tapias

Roser Tapias analiza el final de temporada en Sueños de libertad: "María culmina su venganza junto a Gabriel"

Publicidad