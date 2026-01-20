Miquel Fernández: “César es un abogado de prestigio al que nadie le ha regalado nada”

Miquel Fernández se incorpora al elenco de Perdiendo el juicio, la nueva serie que muy pronto llegará al prime time de Antena 3 tras su paso por atresplayer. El actor da vida a César, un abogado de prestigio cuya vida personal y profesional está estrechamente ligada a la de Amanda, la protagonista de la ficción.

César y Amanda formaban un equipo perfecto tanto en el trabajo como en lo personal. Un matrimonio idílico que compartía éxito, complicidad y un prestigioso bufete. Sin embargo, ese equilibrio se rompe por completo tras el estallido del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de Amanda, un punto de inflexión que marcará su relación y el rumbo de la historia.

Tal y como explica el propio Miquel Fernández, César es “un abogado de prestigio” y “un tipo muy triunfador”, aunque aclara que su éxito no ha sido fruto del azar: “nadie le ha regalado nada” y “no es un hijo de papá”. Un personaje construido desde el esfuerzo y la ambición.

Sobre su experiencia en el rodaje, el actor solo tiene palabras positivas para sus compañeros y asegura encontrarse “muy bien, muy contento”, destacando el buen ambiente de trabajo que se respira en el equipo de Perdiendo el juicio.