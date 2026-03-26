El secreto de Barbie que deja a Bosco sin palabras

Gabriel vuelve a mandar de “misión” a Bosco y Barbie, el escenario perfecto para que la tensión acumulada entre ellos termine de explotar. Ambos empiezan a besarse, pero Bosco decide detenerse… no por qué no quiera, sino porque quiere mucho más.

Durante el trayecto hasta casa de Barbie, el ambiente se puede cortar con un cuchillo. La despedida es incómoda, cargada de palabras que no terminan de salir. Pero cuando Barbie se baja del coche sin mirar atrás, Bosco decide que ya no puede seguir callando.

Reúne fuerzas, sale del coche y la detiene antes de que entre en casa. “No quiero seguir haciendo esto a escondidas”, le confiesa. “Me gustas, me gustas muchísimo”, asegura.

Lo que Bosco no esperaba era lo que sucede justo antes de que Barbie pueda responder... Una chica se acerca a Barbie y le saluda… ¡con un beso en los labios! Bosco se queda sin palabras.