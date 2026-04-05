“No sabes dónde te estás metiendo”: Amanda consigue hablar con un hombre clave el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Amanda intenta por todos los medios demostrar la inocencia de Daniela, aunque su hermana no se lo pone fácil. En medio de la investigación, la hermana se deja ver por la calle con otro hombre en actitud cariñosa, algo que podría poner en riesgo su defensa.

Amanda no va a dejar tirada a Daniela y prosigue con su investigación. Consigue hablar con un hombre que sería la última oportunidad para su hermana, pero éste le avisa: “No sabes dónde te estás metiendo”, le dice a la abogada.

Esto podría ayudar a Daniela, o destruirlo todo si acaba en las manos equivocadas. El próximo jueves, a las 23.00 horas, se acerca el desenlace de Perdiendo el juicio en Antena 3. Y si quieres verlo antes que nadie, lo tienes disponible en atresplayer.