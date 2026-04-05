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A las 23.00 horas

“No sabes dónde te estás metiendo”: Amanda consigue hablar con un hombre clave el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Se acerca el desenlace de esta historia, ¿conseguirá Amanda limpiar el nombre de su hermana?

Amanda

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Julián López
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Amanda intenta por todos los medios demostrar la inocencia de Daniela, aunque su hermana no se lo pone fácil. En medio de la investigación, la hermana se deja ver por la calle con otro hombre en actitud cariñosa, algo que podría poner en riesgo su defensa.

“Tienes que parar”: Amanda estalla al descubrir a Daniela con otra persona

Amanda no va a dejar tirada a Daniela y prosigue con su investigación. Consigue hablar con un hombre que sería la última oportunidad para su hermana, pero éste le avisa: “No sabes dónde te estás metiendo”, le dice a la abogada.

Esto podría ayudar a Daniela, o destruirlo todo si acaba en las manos equivocadas. El próximo jueves, a las 23.00 horas, se acerca el desenlace de Perdiendo el juicio en Antena 3. Y si quieres verlo antes que nadie, lo tienes disponible en atresplayer.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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