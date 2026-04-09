“Estaba en mi poder”: así arranca el penúltimo capítulo de Perdiendo el juicio

El penúltimo capítulo de Perdiendo el juicio comienza con una reunión decisiva ante la jueza. Todas las miradas están puestas en el segundo móvil de Jaime, una prueba que podría cambiar el rumbo del caso.

Amanda defiende su validez con firmeza: “El contenido del móvil es claro”. Pero la acusación no lo ve igual. Sara responde sin rodeos: “La defensa solo quiere complicar las cosas”. La duda principal está sobre la mesa: ¿ha podido ser manipulado ese teléfono?

La situación se complica cuando la versión sobre cómo apareció el móvil empieza a tambalearse. Es entonces cuando César se ve obligado a intervenir: “Lo tenía en mi poder”, y Amanda lo expone delante de todos: “Yo lo encontré en su casa”. Una revelación que deja el ambiente al límite.

La decisión final está en manos de la jueza: ¿aceptará el móvil como prueba clave en el caso?