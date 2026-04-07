Entrevistas
“Cada proyecto te regala una familia”: el elenco de Perdiendo el juicio habla de su experiencia
Más allá de los personajes y las historias, Perdiendo el juicio también ha dejado huella en su elenco. Sus protagonistas nos cuentan qué les ha aportado esta experiencia.
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El rodaje de una serie es mucho más que grabar escenas. Son semanas de convivencia, aprendizaje y emociones compartidas en las que los actores se sumergen en sus personajes para que el resultado cobre vida en pantalla.
Por eso hemos querido preguntar a los protagonistas de Perdiendo el juicio qué les ha regalado esta serie. Para Elena Rivera, la respuesta es clara: “Cada proyecto siempre te regala un equipo de personas humanas”. Una idea que pone en valor el lado más personal del trabajo.
Alfonso Lara destaca algo esencial, aunque a veces se dé por hecho: “La oportunidad de trabajar”. Y Miquel Fernández aporta la visión más emocional al asegurar que, con cada proyecto, termina ocurriendo lo mismo: “Acaba formando una familia”.
Una experiencia que va más allá de la ficción y que demuestra que, detrás de cada historia, también se construyen vínculos reales. Este jueves, no te pierdas el octavo capítulo en Antena 3.
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