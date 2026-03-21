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A las 23.00 horas

Un oscuro secreto de César dinamita la confianza de Amanda en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

La búsqueda de la verdad sobre el asesinato de Jaime ha dado un giro de 180 grados, y esta vez las pruebas no apuntan a un extraño, sino al corazón del pasado de Amanda.

César y Amanda

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Julián López
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Lo que comenzó como un reencuentro cargado de nostalgia y un beso robado en la intimidad de un apartamento, ha terminado por destapar una caja de Pandora que amenaza con destruir la carrera y la libertad de César.

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Estás preparado para pasar página?

La tensión estalla cuando Amanda, en un descuido de su exmarido, localiza el segundo teléfono móvil de Jaime oculto en la casa de César. Este dispositivo, pieza clave de la investigación, no solo vincula directamente al abogado con la víctima, sino que abre una dolorosa interrogante: ¿está César relacionado con la muerte de Jaime?

Además, César descubrirá algo que le cambiará la vida por completo, y su desliz con Amanda puede dinamitar también su relación. El próximo jueves, a las 23.00 horas, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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