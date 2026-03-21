Un oscuro secreto de César dinamita la confianza de Amanda en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Lo que comenzó como un reencuentro cargado de nostalgia y un beso robado en la intimidad de un apartamento, ha terminado por destapar una caja de Pandora que amenaza con destruir la carrera y la libertad de César.

La tensión estalla cuando Amanda, en un descuido de su exmarido, localiza el segundo teléfono móvil de Jaime oculto en la casa de César. Este dispositivo, pieza clave de la investigación, no solo vincula directamente al abogado con la víctima, sino que abre una dolorosa interrogante: ¿está César relacionado con la muerte de Jaime?

Además, César descubrirá algo que le cambiará la vida por completo, y su desliz con Amanda puede dinamitar también su relación. El próximo jueves, a las 23.00 horas, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.