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Mejores momentos | Capítulo 10

“Estamos esperando un hijo”: el golpe más duro de Sara a Amanda

En pleno juicio, Sara y Amanda se encuentra en el baño. La novia de César no duda en atacar donde más duele para intentar inestabilizarla.

“Estamos esperando un hijo”: el golpe más duro de Sara a Amanda

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El destino vuelve a cruzar a Amanda y Sara en el momento más delicado: durante el juicio de Daniela. Ambas coinciden en el baño… y lo que parecía un encuentro casual se convierte en un cara a cara cargado de tensión.

Sara no pierde la oportunidad de desestabilizar a Amanda. Primero lanza insinuaciones sobre la muerte de su padre, preguntándole si puede dormir por las noches. Pero el verdadero golpe llega después, directo y sin rodeos.

“Estamos esperando un hijo”: Sara le confiesa que está embarazada de César, dejando claro que necesita evitar cualquier tipo de estrés. “Qué te voy a contar”, añade, consciente del impacto de sus palabras.

Amanda, completamente en shock, abandona el baño y, al salir, se encuentra con César. Solo acierta a decir una cosa: “Enhorabuena”.

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