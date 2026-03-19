Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 6

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

La jueza cierra la fase de instrucción y el caso entra en su momento más decisivo. Amanda recibe la noticia que llevaba temiendo desde el principio: su hermana se sentará en el banquillo.

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Amanda recibe una llamada que lo cambia todo: la juez ha dado por cerrado la fase de instrucción del caso de Daniela y el juicio contra su hermana está a punto de comenzar.

Cuando Amanda le comunica la noticia a su hermana, Daniela apenas puede asimilarlo: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente. Habrá un nuevo juez y jurado”, le cuenta.

La magistrada, la misma que presenció la primera crisis de Amanda, convoca a las partes para fijar las fechas definitivas de la vista oral. El ambiente se vuelve tenso. Ahora todo dependerá de lo que ocurra en el juicio.

¿Conseguirá Amanda salvar a su hermana con las pruebas que tiene… o será demasiado tarde?

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Estás preparado para pasar página?

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Están preparados para pasar página?

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial: “Si me quieres ayudar”

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”
Mejores momentos | Capítulo 6

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda
Mejores momentos | Capítulo 6

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda: “Es mi jefe”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo

Las jóvenes organizan un romántico picnic para salvar su relación después de varios días distanciadas.

Capítulo 522 de Sueños de Libertad; 19 de marzo: Luz se desahoga con Begoña sobre el delicado futuro de su padre
Resumen

Capítulo 522 de Sueños de Libertad; 19 de marzo: Luz se desahoga con Begoña sobre el delicado futuro de su padre

La médico quiere cumplir con la última voluntad de su padre, pero las dudas siembran su cabeza y se enfrenta a un duro dilema

¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?

¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

Publicidad