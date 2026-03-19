El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

Amanda recibe una llamada que lo cambia todo: la juez ha dado por cerrado la fase de instrucción del caso de Daniela y el juicio contra su hermana está a punto de comenzar.

Cuando Amanda le comunica la noticia a su hermana, Daniela apenas puede asimilarlo: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente. Habrá un nuevo juez y jurado”, le cuenta.

La magistrada, la misma que presenció la primera crisis de Amanda, convoca a las partes para fijar las fechas definitivas de la vista oral. El ambiente se vuelve tenso. Ahora todo dependerá de lo que ocurra en el juicio.

¿Conseguirá Amanda salvar a su hermana con las pruebas que tiene… o será demasiado tarde?