“Estoy embarazada”: la confesión de Sara que cambia los planes de César

Sara llega a casa de César dispuesta a contarle la verdad. A pesar de que sabe que Amanda estuvo en su casa porque encontró el pendiente, Sara prefiere tenerle cerca y en el fondo es consciente de que puede perderle en cualquier momento.

La joven le dice a César que entiende que Amanda forme parte de su pasado, pero César va a decirle algo de su relación, no está seguro de lo que siente: “Mira, he estado dando muchas vueltas a lo nuestro y…”

“Yo no tengo problema de que haya vuelto a Amanda y menos ahora… sé que formó parte de tu pasado”, César no entiende a que se refiere y entonces Sara suelta la bomba: “Estoy embarazada”.

¿Se ha dado cuenta de que siente algo por Amanda?