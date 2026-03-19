Esta noche, en Perdiendo el juicio: “Se me hace raro venir aquí sin César”

Amanda decide ir sola al restaurante donde solía celebrar su aniversario con César. El lugar está lleno de recuerdos, pero Amanda decide hacerlo por ella. Allí se reencuentra con su amiga Ana, que no tarda en decirle que hacía mucho que no se pasaba por el restaurante: “Se me hace raro venir aquí sin César”, admite Amanda.

Ana le revela que César regresó una vez al restaurante acompañado de su nueva novia: “Creo que a César se le hacía raro estar aquí con otra mujer”, le confiesa.

Amanda se queda sola, y minutos más tarde un grito irrumpe desde la cocina. El chef Joan Martorell aparece asesinado y todas las miradas se centran en su pinche… Ana. Convertida en la principal sospechosa, la amiga de Amanda va a necesitar urgente.

Convencida de su inocencia, Amanda vuelve a ponerse el traje de investigadora. El chef rival Iñaki entra en escena, César reaparece y un descubrimiento inesperado podría cambiar el rumbo del caso. Esta noche, no te pierdas un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.