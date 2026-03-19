Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23:00

Esta noche, en Perdiendo el juicio: “Se me hace raro venir aquí sin César”

Amanda investiga el asesinato del chef Joan Martorell, sospechando de un rival, mientras se reencuentra con César y hace un importante descubrimiento.

Esta noche, en Perdiendo el juicio: “Se me hace raro venir aquí sin César”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Amanda decide ir sola al restaurante donde solía celebrar su aniversario con César. El lugar está lleno de recuerdos, pero Amanda decide hacerlo por ella. Allí se reencuentra con su amiga Ana, que no tarda en decirle que hacía mucho que no se pasaba por el restaurante: “Se me hace raro venir aquí sin César”, admite Amanda.

Ana le revela que César regresó una vez al restaurante acompañado de su nueva novia: “Creo que a César se le hacía raro estar aquí con otra mujer”, le confiesa.

Amanda se queda sola, y minutos más tarde un grito irrumpe desde la cocina. El chef Joan Martorell aparece asesinado y todas las miradas se centran en su pinche… Ana. Convertida en la principal sospechosa, la amiga de Amanda va a necesitar urgente.

Convencida de su inocencia, Amanda vuelve a ponerse el traje de investigadora. El chef rival Iñaki entra en escena, César reaparece y un descubrimiento inesperado podría cambiar el rumbo del caso. Esta noche, no te pierdas un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Esta noche, en Perdiendo el juicio: “Se me hace raro venir aquí sin César”

Esta noche, en Perdiendo el juicio: “Se me hace raro venir aquí sin César”

Guerra en la mansión Korhan: Serpil busca conquistar a Ferit Korhan y romper su relación con Diyar

Guerra en la mansión Korhan: Serpil busca conquistar a Ferit y romper su relación con Diyar

Zerrin rompe con Kaya tras los insultos de Sadakat a su padre: “Quizá nunca te quise"

Zerrin rompe con Kaya tras los insultos de Sadakat a su padre: “Quizá nunca te quise"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿cumplirá su amenaza y le contará a Nieves la verdad?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿cumplirá su amenaza y le contará a Nieves la verdad?

Capítulo 521 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Tasio teme que Gabriel le eche de la fábrica
Resumen

Capítulo 521 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Tasio teme que Gabriel le eche de la fábrica

Gabriel chantajea a Pablo: si no quiere que su mujer descubra que tiene una aventura con Marisol, debe apoyar su idea de despedir a Tasio
Capítulo 521

Gabriel chantajea a Pablo: si no quiere que su mujer descubra que tiene una aventura con Marisol, debe apoyar su idea de despedir a Tasio

¡Gabriel tiene las fotos que confirman la aventura entre Pablo y su amantel! Y no duda en usarlas para presionarle.

Begoña se alegra de que por fin Andrés sea libre: “Yo he renunciado a un final feliz, pero tú todavía estás a tiempo”
Capítulo 521

Begoña se alegra de que por fin Andrés sea libre: “Yo he renunciado a un final feliz, pero tú todavía estás a tiempo”

Begoña anima al De la Reina a encontrar el amor, pero él, al borde de las lágrimas, le confiesa que no puede olvidarla.

Luz suplica a Nieves que le ayude a cumplir la última voluntad de su padre: “No sé si podré vivir con la culpa o me arrepentiré toda la vida”

Luz suplica a Nieves que le ayude a cumplir la última voluntad de su padre: “No sé si podré vivir con la culpa o me arrepentiré toda la vida”

Marta y Cloe se reconcilian y apuestan por un futuro juntas: “Tenemos derecho a descubrir lo que nos queda por delante”

Marta y Cloe se reconcilian y apuestan por un futuro juntas: “Tenemos derecho a descubrir lo que nos queda por delante”

Esme

Kazim vuelve a por Esme: la acorrala en la cocina y el exmatrimonio cae en la tentación

Publicidad