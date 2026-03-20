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Mejores momentos | Capítulo 6

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

En terapia, Amanda da un paso decisivo en su recuperación. Mientras logra avances con su TOC, se atreve a hablar del origen del trastorno y del momento que cambió su vida para siempre.

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

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Celia Gil
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Amanda continúa trabajando en sus sesiones para mejorar su trastorno obsesivo compulsivo y los progresos que está haciendo son notables. En una de las dinámicas con su psicóloga, logra mantener el contacto físico durante ocho segundos: “Es un avance enorme… estás dejando de controlarlo todo y eso es fantástico”, le señala su terapeuta.

La psicóloga decide profundizar en el origen del trastorno: “¿Qué pasó el día que se desencadenó tu TOC?”

Amanda recuerda el momento que marcó un antes y un después en su vida: “Me lancé encima de una jueza, la misma que ahora tiene que juzgar a mi hermana. Llevaba el caso más importante de mi bufete… mucho estrés, responsabilidad… perdí el caso… perdí también al bebé que esperaba y mi matrimonio”, relata.

La sesión se vuelve aún más importante cuando la terapeuta le pregunta cómo se siente respecto a la pérdida de su hijo: “Tal vez lo podría haber evitado si hubiese pensado que éramos dos”, se sincera.

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