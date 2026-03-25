¿Dos series y un mismo destino?: las cuatro similitudes entre En tierra lejana y Una nueva vida que te volarán la cabeza

El destino de los Albora parece estar escrito con la misma tinta que el de los Korhan, y es que hay detalles que son muy similares. Lo más fuerte es que, aunque cambien los paisajes y las familias, el dolor de las protagonistas es el mismo. Alya está viviendo ahora ese calvario que ya superó Seyran, viéndose obligada a casarse con un hombre que no quería.

Pero ojo, porque ya sabemos cómo terminan estas historias de odio y obligación... ¿Se repetirá el milagro y acabarán Cihan y su mujer locamente enamorados como nuestros queridos Ferit y Seyran?

Hemos analizado con lupa los capítulos y estas son las cuatro claves que demuestran que En tierra lejana es la nueva heredera del fenómeno de Una nueva vida:

1. El matrimonio forzado por el honor

Tanto en Una nueva vida como en En tierra lejana, los protagonistas no se casan por amor. Ferit fue obligado por su abuelo, y Cihan lo hace para cumplir la última voluntad de su hermano muerto. En ambos casos, una boda que debería ser una fiesta termina siendo una cárcel para los novios.

2. La "tercera en discordia": Mine es la nueva Pelin

Toda gran historia necesita una villana obsesionada, y aquí las tenemos. Mine es la viva imagen de Pelin. Ambas están convencidas de que el protagonista les pertenece, están dispuestas a todo por recuperar su sitio y no aceptan que la esposa "oficial" les gane terreno.

3. Una noche de bodas marcada por la traición

¿Recuerdas a Ferit llevando a Pelin a la suite nupcial mientras Seyran pasaba la noche encerrada en el baño? Pues Cihan ha seguido sus pasos. El jefe de los Albora ha preferido pasar su primera noche de casado con Mine, dejando a Alya sola en la mansión.

4. ¿Del odio al amor verdadero?

Aunque ahora mismo Cihan y Alya no se quieren y están a años luz de ser una pareja feliz, muchos se preguntan si terminarán cayendo en las redes del amor, igual que les pasó a Ferit y Seyran. ¡Solo el tiempo tiene la respuesta, y los guionistas!