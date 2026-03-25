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En tierra lejana | 23 de marzo

“Nunca dejaré de quererte”: la promesa de Nare que Sahin aún no puede olvidar

Antes de que todo se rompiera, Sahin y Nare se juraron amor eterno. Ahora ese recuerdo se ha convertido en la herida que más le cuesta cerrar.

“Nunca dejaré de quererte”: la promesa de Nare que Sahin aún no puede olvidar

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Sahin ha vuelto en su mente a uno de los días más felices de su vida, cuando todavía creía que su historia con Nare podía sobrevivir a cualquier obstáculo. Los dos estaban solos, riendo, corriendo por el campo y haciendo volar una cometa que él mismo había preparado para ella.

Aquel día Nare le dio un anillo de regalo como símbolo de su amor. "Lo llevaré siempre en mi corazón, nunca me lo quitaré", le prometió su primo mientras ella juraba que, aunque la tierra se separara bajo sus pies, jamás dejaría de quererlo.

Eran dos jóvenes con toda la vida por delante que se hicieron una promesa que el tiempo se ha encargado de marchitar. Sahin todavía recuerda cómo corrían por el campo, soltando el hilo y viendo la cometa volar altísimo por el cielo azul. "Y yo te querré a ti", le decía él con toda la ilusión del mundo mientras la miraba a los ojos. No sabían que la vida les tenía preparado un destino mucho más duro.

Ahora, eso es lo único que le queda de Nare. Ella fue su gran amor, la mujer por la que habría dado la vida antes de que los problemas de los Albora lo destruyeran todo. Es la historia de un amor que pudo serlo todo y se quedó en nada.

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