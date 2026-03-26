Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 24 de marzo

El precioso mensaje de Alya a su hijo contra la violencia de Sadakat: “Los animales sienten como tú”

Frente a la dureza de los Albora, ella sigue apostando por enseñarle sensibilidad, empatía y amor por la vida.

El precioso mensaje de Alya a su hijo contra la violencia de Sadakat: “Los animales sienten como tú”

Publicidad

Después del tenso momento que ha vivido con Sadakat por la escopeta, Alya ha decidido enseñarle a su hijo una lección muy distinta. En lugar de gritos o castigos, se lo ha llevado a una clínica veterinaria para que entendiera que los animales no son un juego ni un trofeo. “Esto es como mi hospital, pero para animales”, le ha explicado.

Dentro de la clínica, el pequeño se ha quedado muy impresionado al ver a una paloma siendo atendida. Alya ha aprovechado ese momento para acercarlo al animal y enseñarle algo muy importante. “Cierra los ojitos, ¿notas cómo le late el corazón?”, le ha dicho.

Con mucha paciencia, Alya le ha explicado que los animales también sienten, que tienen derecho a vivir y a volar libres. Le ha recordado los pájaros a los que habían disparado y le ha hecho pensar en si esos animales tendrían crías esperándolos.

El niño ha entendido el mensaje enseguida. Después de mirar a la paloma y escuchar a su madre, le ha hecho una promesa que la ha emocionado muchísimo: “No volveré a cazar pajaritos nunca más”. Alya lo ha abrazado con orgullo, feliz de ver que su hijo había elegido el camino del respeto y no el de la violencia que intentan imponerle en la mansión.

Al final, los dos han visto cómo el veterinario preparaba al ave para que pudiera volver a volar. Ha sido un momento muy bonito entre madre e hijo, y también una forma de demostrar que Alya no piensa rendirse en la educación del pequeño.

¡Se le escapa!: Alya huye a Estambul y deja a Cihan gritando en el aeropuerto

¡Se le escapa!: Alya huye a Estambul y deja a Cihan gritando en el aeropuerto

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

El precioso mensaje de Alya a su hijo contra la violencia de Sadakat: “Los animales sienten como tú”

El precioso mensaje de Alya a su hijo contra la violencia de Sadakat: “Los animales sienten como tú”

Beatriz en Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz y Álvaro idean un plan para asustar a Begoña

Capítulo 526 de Sueños de libertad; 25 de marzo: Gabriel empieza a perder la partida en su particular guerra contra su familia

Capítulo 526 de Sueños de libertad; 25 de marzo: Gabriel empieza a perder la partida en su particular guerra contra su familia

Gabriel continúa con su venganza contra Damián: “Tengo una información muy jugosa que podría interesarle”
Capítulo 526

Gabriel continúa su venganza contra Damián: “Tengo una información muy jugosa que podría interesarle”

Gabriel, fuera de sí tras las últimas noticias desde París: Marta le cuenta que Brossard quiere relanzar ‘Flor Divina’
Capítulo 526

Gabriel, fuera de sí tras las últimas noticias desde París: Marta le cuenta que Brossard quiere relanzar ‘Flor Divina’

“Es su cómplice”: Nieves reprocha a Damián que no despidiese a Marisol al saber que era la amante de Pablo
Capítulo 526

“Es su cómplice”: Nieves reprocha a Damián que no despidiese a Marisol al saber que era la amante de Pablo

La madre de los Salazar ha acudido a la casa De la Reina buscando respuestas sobre la aventura amorosa de su marido con Marisol.

Cloe busca consuelo en Valentina tras su ruptura: “Marta me ha desarmado por completo”
Capítulo 526

Cloe busca consuelo en Valentina tras su ruptura: “Marta me ha desarmado por completo”

La joven le aconseja a su amiga que debe intentar normalizar su relación con la De la Reina.

¿Dos series y un mismo destino?: las cuatro similitudes entre En tierra lejana y Una nueva vida que te volarán la cabeza

¿Dos series y un mismo destino?: las cuatro similitudes entre En tierra lejana y Una nueva vida que te volarán la cabeza

Clara Garrido

¿Claudia o Clara? La actriz responde a las preguntas más personales sobre su personaje en Entre tierras

“Nunca dejaré de quererte”: la promesa de Nare que Sahin aún no puede olvidar

“Nunca dejaré de quererte”: la promesa de Nare que Sahin aún no puede olvidar

Publicidad