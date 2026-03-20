Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 6

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Están preparados para pasar página?

La pareja, que había quedado para cenar en su restaurante más especial, termina besándose… hasta que Amanda descubre algo que lo cambia todo.

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Estás preparado para pasar página?

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

César y Amanda vuelven al lugar donde solían celebrar sus aniversarios. Aunque ya han firmado el divorcio, su acercamiento ha sido evidente. El caso de Jaime y la acusación contra Daniela han vuelto a unirlos de una forma inesperada.

Tras una primera cena cargada de recuerdos y después de que Amanda ganara otro caso, ambos deciden repetir. ¿El motivo? Amanda lo deja claro con una sonrisa: pueden celebrar su “no aniversario”. Una excusa perfecta para reencontrarse en el que fue su sitio especial.

La velada avanza entre confidencias, miradas y complicidad. Y lo que empieza con un brindis termina en más de uno. “¿Qué es lo peor que podría pasar?”, bromea Amanda antes de pedir otro chupito. La noche sube de intensidad… y acaban besándose en el apartamento.

Pero Amanda se detiene, siendo consciente de lo que estaba pasando… y es en ese momento descubre que César tiene el segundo móvil de Jaime.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Estás preparado para pasar página?

La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Están preparados para pasar página?

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

“Perdí el caso, perdí al bebé y mi matrimonio”: Amanda habla del día que cambió su vida

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial

Amanda y César se reencuentran en un lugar especial: “Si me quieres ayudar”

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”
Mejores momentos | Capítulo 6

El juicio contra Daniela ya tiene fecha: “Vamos a juicio, te han acusado formalmente”

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda
Mejores momentos | Capítulo 6

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda: “Es mi jefe”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo

Las jóvenes organizan un romántico picnic para salvar su relación después de varios días distanciadas.

Capítulo 522 de Sueños de Libertad; 19 de marzo: Luz se desahoga con Begoña sobre el delicado futuro de su padre
Resumen

Capítulo 522 de Sueños de Libertad; 19 de marzo: Luz se desahoga con Begoña sobre el delicado futuro de su padre

La médico quiere cumplir con la última voluntad de su padre, pero las dudas siembran su cabeza y se enfrenta a un duro dilema

¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?

¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

Publicidad