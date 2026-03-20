La intensidad sube entre Amanda y César… ¿Están preparados para pasar página?

César y Amanda vuelven al lugar donde solían celebrar sus aniversarios. Aunque ya han firmado el divorcio, su acercamiento ha sido evidente. El caso de Jaime y la acusación contra Daniela han vuelto a unirlos de una forma inesperada.

Tras una primera cena cargada de recuerdos y después de que Amanda ganara otro caso, ambos deciden repetir. ¿El motivo? Amanda lo deja claro con una sonrisa: pueden celebrar su “no aniversario”. Una excusa perfecta para reencontrarse en el que fue su sitio especial.

La velada avanza entre confidencias, miradas y complicidad. Y lo que empieza con un brindis termina en más de uno. “¿Qué es lo peor que podría pasar?”, bromea Amanda antes de pedir otro chupito. La noche sube de intensidad… y acaban besándose en el apartamento.

Pero Amanda se detiene, siendo consciente de lo que estaba pasando… y es en ese momento descubre que César tiene el segundo móvil de Jaime.