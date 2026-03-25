Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz y Álvaro idean un plan para asustar a Begoña

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel, decidido a acabar con la reputación de Damián de la Reina, le contará a la prensa los trapos sucios de su tío y…¡le dará un cheque a cambio de la publicación! ¿Afectará esto al relanzamiento de `Flor Divina?

En la tienda, la cosa también estará que arde: las chicas no aceptarán la propuesta de Pablo. Ellas le dejarán claro que no quieren vacaciones… ¡quieren su dinero!

Además, Claudia seguirá ilusionada por Salva y Mabel no sabrá cómo hacer para evitar que se lance ante el cantinero.

En otro orden de cosas, el padre de Luz recibirá la visita de Don Agustín, a quien le contará algunas de sus preocupaciones más profundas.

Finalmente, Beatriz y Álvaro llevarán a cabo un plan que podrá lastimar a Begoña y al pequeño Juanito y que involucrará un pequeño accidente con el coche.

Tras este percance, Gabriel se enfrentará a Beatriz en el hotel y le advertirá que se mantenga lejos de su mujer y de su hijo. ¿Conseguirá la pareja amedrentar aún más al empresario?

Descúbrelo en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.