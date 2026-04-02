César le confiesa a Sara su mayor secreto: “Amanda y yo Íbamos a ser padres”

Sara está decidida a construir una vida con César. Quiere estabilidad, futuro… y dar pasos importantes en la relación. Por eso propone conocer a su padre y empieza a insinuar que ha llegado el momento de compartir su gran noticia. Todo parece encajar en su plan de formar una familia.

Pero lo que no esperaba era la reacción de César. Lejos de mostrarse ilusionado, el abogado se muestra incómodo y termina desvelando uno de los secretos más importantes de su pasado: Amanda y él iban a ser padres. Una confesión que deja a Sara completamente en shock.

Sara no da crédito a lo que acaba de escuchar, mientras César intenta manejar una situación y le pide que no cuenten nada hasta que sea él quien se lo diga a Amanda. Sabe lo duro que fue para ella y que por eso todo cambió en la vida de la abogada. ¿Será capaz Sara de guardar el secreto?