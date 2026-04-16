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Así arranca el final de la primera temporada de Perdiendo el juicio: “Sabían que veníamos a hablar con él”

Amanda y Gabriel llegan tarde. El hombre que podía resolver el caso aparece muerto… y las sospechas se multiplican en una escena cargada de tensión. Esta noche a partir de las 23.00h, último capítulo en antena 3.

Así arranca el final de Perdiendo el juicio: “Sabían que veníamos a hablar con él”

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Celia Gil
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El padre de Sara ha muerto justo cuando Amanda y Gabriel iban a reunirse con él para hablar de los expedientes desaparecidos. El hombre, que aseguraba tener información clave, no llega a contar su versión y se convierte en la nueva víctima del caso.

El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”

La policía acude rápidamente al lugar y comienza a interrogar a los presentes. Gabriel lo tiene claro: “No me preguntes cómo, pero alguien sabía que veníamos a hablar con él de esos expedientes”.

Amanda no tarda en detectar una inquietante coincidencia: la forma de actuar recuerda al asesinato de Jaime. “Así que esos expedientes puede que sigan aquí dentro”, señala, convencida de que la clave sigue en la escena del crimen.

La tensión llega cuando Sara llega destrozada. Entre lágrimas, se enfrenta a Amanda, que no duda en preguntarle directamente: “¿Has sido tú? ¿Por qué tuviste que meter las narices?”, pregunta Sara, rota de dolor.

No te pierdas esta noche el último capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

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