Antena 3 cierra con éxito la primera temporada de Perdiendo el juicio y ya trabaja en una segunda temporada

Perdiendo el juicio cierra con éxito este jueves su primera temporada en Antena 3. La ficción emite en Prime Time (23:00 horas) el último episodio con un gran giro de los acontecimientos y el esperado juicio de Daniela. Coronada como la serie nacional más vista del Prime Time, Antena 3 ya trabaja en la segunda temporada de ‘Perdiendo el juicio’.

Tras su gran éxito en atresplayer, Perdiendo el juicio ha logrado cautivar también a los espectadores de Antena 3. Con un 10,2% y más de 1,8 millones de espectadores únicos, sus buenos datos se extienden también al diferido, donde logra sumar 200.000 espectadores por capítulo a lo lagro de toda la emisión lineal.

Protagonizada por Elena Rivera, ‘Perdiendo el juicio’ ha conquistado al público con su combinación de drama jurídico y relato personal. La serie narra la historia de Amanda, una prestigiosa abogada cuya vida da un giro radical tras sufrir un grave estallido de su TOC durante un importante juicio, provocando la caída de su carrera y obligándola a enfrentarse a nuevos retos personales y profesionales.

Además de Elena Rivera, el elenco principal de la primera temporada ha contado con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. El reparto se completa con nombres como María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros.

La serie ha destacado por su capacidad para abordar con intensidad emocional y realismo temas como la salud mental, la presión profesional y la reconstrucción personal, conectando con el público y generando conversación tanto en su emisión como en plataformas.

Con esta renovación, Atresmedia refuerza su apuesta por la ficción española y por historias que combinan calidad, entretenimiento y relevancia social, consolidando el talento creativo y artístico del sector audiovisual nacional.

La nueva temporada de Perdiendo el juicio se encuentra actualmente en fase de desarrollo y contará con nuevas tramas, conflictos y giros que ampliarán el universo de la serie.

Montse García (Atresmedia) y Luis Santamaría (Boomerang TV) son los productores ejecutivos de la ficción, mientras que María Togores, Pablo Guerrero son los directores de la serie junto a Humberto Miró y Jaime Olías, que dirigen un capítulo cada uno. Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías son los creadores y guionistas de ‘Perdiendo el juicio’.

Tedy Villalba y Laura Jaraiz firman la dirección de Producción, José Luis Pulido la dirección de Fotografía y Ana Romero Molero la dirección de Arte. Gualter de Sá es el encargado del Vestuario, mientras que Maquillaje y Peluquería están dirigidos respectivamente por Eva Martínez y Raquel Martínez. Coque F. Lahera se encarga del Sonido y Ana Alonso del Montaje.