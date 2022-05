Avance semanal ‘Inocentes’: Ceylan, confundida tras la respuesta de Han de no querer casarse con ella y Safiye descubre un gran secreto

Ceylan no entiende que Han le haya dicho que no quiere casarse con ella. Sabe perfectamente que está enamorado de ella y que precisamente no es un hombre que tenga miedo al matrimonio. ¿Por qué no quiere casarse con ella?

Allí, Han va a su refugio indispensable, el "contenedor de basura", pero se encuentra con alguien que nunca se hubiera imaginado encontrarse allí.

Safiye, por otro lado, descubre un gran secreto, mientras intenta comprender lo que le pasa a Naci.

